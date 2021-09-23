Появились подробности ДТП с «Газелью» в центре Рязани

Авария случилась в среду, 22 сентября, примерно в 18:45 вблизи дома № 1 по улице Горького.

Полиция прокомментировала ДТП с «Газелью» в центре Рязани. Подробности приводит региональное УМВД.

Авария случилась в среду, 22 сентября, примерно в 18:45 вблизи дома № 1 по улице Горького. По предварительной информации, 50-летний рязанец на «Газели» врезался в Nissan Diesel Condor. Автомобиль под управлением 34-летнего водителя стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

От удара у «Газели» снесло капот. Водителя первого транспортного средства доставили в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.