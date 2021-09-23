На Камчатке не вышел на связь вертолет Ка-27

На его борту находятся четыре человека.

На Камчатке не вышел на связь вертолет Ка-27. Об этом в четверг, 23 сентября, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На его борту находятся четыре человека.

«Пятый Канал» отметил, что вертолет совершил жесткую посадку в районе горы Острая. Судьба экипажа остается неизвестной. Известно, что вертолет принадлежал погрануправлению ФСБ и выполнял учебно-тренировочный полет в районе поселка Николаевка Елизовского района.

Ранее в Хабаровском крае произошло крушение самолета Ан-26.

Фото globallookpress