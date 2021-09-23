\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
11°
Птн, 24
11°
Сбт, 25
11°
ЦБ USD 72.72 -0.16 24/09
ЦБ EUR 85.2 -0.29 24/09
Нал. USD 72.56 / 73.60 15:33
Нал. EUR 85.07 / 85.75 15:33
Новости
Публикации
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
Вчера 19:42
812
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 731
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 950
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок во дворах Рязани
Объезд контейнерных площадок города прошел после жалобы рязанки во время прямой линии с мэром.

Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок во дворах Рязани. Об этом глава администрации написала на своей страничке «ВКонтакте».

Во время прямой линии 21 сентября к мэру обратилась жительница дома № 11 по 4-му Новопавловскому проезду. Рязанка пожаловалась на вывоз мусора.

В четверг, 23 сентября Елена Сорокина провела объезд контейнерных площадок города.

Во дворе дома № 11 по 4-му Новопавловскому проезду вывезли крупногабаритный мусор. Глава администрации поручила засыпать территорию асфальтобетонным гранулятом и покосить траву в санитарной зоне у теплотрассы.

На улице Высоковольтной около дома № 31 корпус 2, старую мусорную площадку скоро заменят на новую.

«Есть ощущение, что к моему приезду готовились и поэтому обустраивают новую площадку. В таком случае готова чаще приезжать, если это так стимулирует управляющие компании», — отметила Сорокина.

Во дворах домов №№ 33 корпус 1 и 37 корпус 1 по улице Высоковольтной необходимо отремонтировать ограждение и бетонное основание площадок для мусора. Мэр отметила, что у управляющей компании и регоператора есть взаимные претензии, при вывозе мусора техника ломает ограждение. Управляющей компании рекомендовано направить письменную претензию.

Нарушения обнаружили на улице Советской армии, у дома № 1/34. Там отсутствует перегородка для крупногабаритных отходов и повреждено бетонное основание площадки.

Также Сорокина обратила внимание на отсутствие мест для сбора мусора на конечной остановке маршруток на улице Большой и поручила убрать свалку около гипермаркета «Глобус».