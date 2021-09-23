Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок во дворах Рязани

Объезд контейнерных площадок города прошел после жалобы рязанки во время прямой линии с мэром.

Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок во дворах Рязани. Об этом глава администрации написала на своей страничке «ВКонтакте».

Во время прямой линии 21 сентября к мэру обратилась жительница дома № 11 по 4-му Новопавловскому проезду. Рязанка пожаловалась на вывоз мусора.

В четверг, 23 сентября Елена Сорокина провела объезд контейнерных площадок города.

Во дворе дома № 11 по 4-му Новопавловскому проезду вывезли крупногабаритный мусор. Глава администрации поручила засыпать территорию асфальтобетонным гранулятом и покосить траву в санитарной зоне у теплотрассы.

На улице Высоковольтной около дома № 31 корпус 2, старую мусорную площадку скоро заменят на новую.

«Есть ощущение, что к моему приезду готовились и поэтому обустраивают новую площадку. В таком случае готова чаще приезжать, если это так стимулирует управляющие компании», — отметила Сорокина.

Во дворах домов №№ 33 корпус 1 и 37 корпус 1 по улице Высоковольтной необходимо отремонтировать ограждение и бетонное основание площадок для мусора. Мэр отметила, что у управляющей компании и регоператора есть взаимные претензии, при вывозе мусора техника ломает ограждение. Управляющей компании рекомендовано направить письменную претензию.

Нарушения обнаружили на улице Советской армии, у дома № 1/34. Там отсутствует перегородка для крупногабаритных отходов и повреждено бетонное основание площадки.

Также Сорокина обратила внимание на отсутствие мест для сбора мусора на конечной остановке маршруток на улице Большой и поручила убрать свалку около гипермаркета «Глобус».