В Соколовке из-за неисправности переезда люди стояли в пробке больше часа

Переезд был закрыт, однако ни одного состава не было.

В поселке Соколовка на железнодорожном переезде было парализовано движение больше часа. Об этом пишет « КП в Рязани ».

Инцидент случился в среду, 22 сентября, примерно в 11:00. Движение по автодороге, соединяющей поселки Соколовка и Мирный с центром Рязани, парализовало. Переезд был закрыт, однако ни одного состава не было.

«Переезд закрыт дольше часа! Череда из автобусов и машин выстроилась в обоих направлениях. Люди опаздывают на работу, у всех свои дела, а тут такое. Причем, за то время, что мы здесь стоим не проехало ни одного состава», — рассказала рязанка.

На ближайшей станции «Лесок» о происшествии не знали. Однако после звонка шлагбаумы открылись и движение транспорта возобновили в 12:16.