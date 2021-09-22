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В Ряжске сотрудники госавтоинспекции задержали пьяного водителя на «Форде»
26-летнего нарушителя заметили во время патрулирования.

Ряжские сотрудники госавтоинспекции задержали пьяного водителя. Подробности приводит региональное УМВД.

26-летнего нарушителя заметили во время патрулирования. Сотрудники ДПС остановили Ford Mondeo для проверки водителя. При общении с владельцем автомобиля выяснилось, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,406 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. На него также составили административные материалы.