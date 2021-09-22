Рязанские врачи предупредили о возможной четвертой волне коронавируса

Медики отмечают, что если раньше тяжелее всего переносили инфекцию пожилые люди, то сейчас заболеваемость смещается в сторону среднего возраста.

Рязанские врачи, которые работают в «красных зонах», предупредили о возможной четвертой волне коронавируса. Об этом в среду, 22 сентября, специалисты сообщили журналистам ГТРК « Ока ».

Медики отмечают, что если раньше тяжелее всего переносили инфекцию пожилые люди, то сейчас заболеваемость смещается в сторону среднего возраста. По словам заместителя главного врача по клинико-диагностической работе рязанской БСМП Екатерины Шурпо, самому младшему пациенту в ковидном госпитале — 22 года.

«Сказать, что мы видим стабилизацию процесса, мы не можем. Пока в сутки, в день приема, поступает до 30-40 человек. Есть пациенты, которые болеют крайне тяжело, и на которых наше уже отработанное лечение действует плохо», — отметила специалист.

В настоящее время в БСМП развернуто 310 ковидных коек, из них 250 заняты. Среди пациентов есть и те, кто заболел повторно.