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В Рязани на семи улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани семь улиц остались без холодного водоснабжения. Информация об этом в среду, 22 сентября, опубликована на сайте мэрии.

Воды не будет до 17:00 по адресам:

  • улица Фирсова, дом № 10;
  • улица Куйбышевское шоссе;
  • улица Северный переулок, дома №№ 6, 7;
  • улица Южный переулок, дом № 10.

Подача холодной воды до 17:00 снижена по следующим адресам:

  • поселок Телецентр;
  • улица Циолковского;
  • улица Урицкого;
  • улица Юннатов;
  • улица Горького;
  • улица проезд Яблочкова.

До 18:00 холодное водоснабжение отключено по улицам:

  • улица 1-й Сысоевский проезд;
  • улица 2-й Сысоевский проезд;
  • улица Сысоевская.

Отключение и снижение подачи воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.