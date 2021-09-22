В Рязани на семи улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
В Рязани семь улиц остались без холодного водоснабжения. Информация об этом в среду, 22 сентября, опубликована на сайте
Воды не будет до 17:00 по адресам:
- улица Фирсова, дом № 10;
- улица Куйбышевское шоссе;
- улица Северный переулок, дома №№ 6, 7;
- улица Южный переулок, дом № 10.
Подача холодной воды до 17:00 снижена по следующим адресам:
- поселок Телецентр;
- улица Циолковского;
- улица Урицкого;
- улица Юннатов;
- улица Горького;
- улица проезд Яблочкова.
До 18:00 холодное водоснабжение отключено по улицам:
- улица 1-й Сысоевский проезд;
- улица 2-й Сысоевский проезд;
- улица Сысоевская.
Отключение и снижение подачи воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.