В Рязани на семи улицах отключили воду

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани семь улиц остались без холодного водоснабжения. Информация об этом в среду, 22 сентября, опубликована на сайте мэрии .

Воды не будет до 17:00 по адресам:

улица Фирсова, дом № 10;

улица Куйбышевское шоссе;

улица Северный переулок, дома №№ 6, 7;

улица Южный переулок, дом № 10.

Подача холодной воды до 17:00 снижена по следующим адресам:

поселок Телецентр;

улица Циолковского;

улица Урицкого;

улица Юннатов;

улица Горького;

улица проезд Яблочкова.

До 18:00 холодное водоснабжение отключено по улицам:

улица 1-й Сысоевский проезд;

улица 2-й Сысоевский проезд;

улица Сысоевская.

Отключение и снижение подачи воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.