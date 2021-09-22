В России в 2022 году увеличат минимальный размер оплаты труда

По сравнению с 2021 году показатель вырастет на 6,4 процента и составит 13 617 рублей.

В России в 2022 году увеличат минимальный размер оплаты труда. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью агентству сообщил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России составит 13 617 рублей. По сравнению с 2021 годом он увеличился на 6,4 процента.

По словам Котякова, рост зарплаты в некоторых отраслях привел к росту медианной зарплаты.

По методике, принятой в 2020 году, МРОТ определяется как 42 процента от величины медианной заработной платы за предыдущий год.