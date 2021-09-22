В России может появится новый дорожный знак

В 2025 году в России планируется ввести новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен». На нем будет изображена перечеркнутая буква «А».

В России может появится новый дорожный знак. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году в России планируется ввести новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен». На нем будет изображена перечеркнутая буква «А».

Представитель рабочей группы «Автонет» национальной технологической инициативы Вероника Коршикова уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Знак представят 19 октября на международном форуме инновационных транспортных технологий.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать запретные зоны для въезда беспилотных автомобилей. В частности, в районе Кремля и вокруг ГУМа и ЦУМа в Москве.