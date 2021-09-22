В программе «Вечерний Ургант» показали водолаза на рязанских выборах

Ведущий упомянул, что в Рязанской области на избирательный участок пришел водолаз в полной амуниции. Ургант предположил, что в костюме пришел губернатор.

В программе «Вечерний Ургант» показали водолаза на рязанских выборах. Программа вышла в понедельник, 20 сентября.

В студии Иван Ургант обсудил итоги единого дня голосования в России. Ведущий упомянул, что в Рязанской области на избирательный участок пришел водолаз в полной амуниции. Ургант предположил, что в костюме пришел губернатор.

«Я считаю что если губернатор захотел проголосовать — не надо стесняться. Приди в своем костюме и сделай», — пошутил он.