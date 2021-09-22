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В полиции рассказали подробности аварии на клепиковской трассе
В аварии получили травмы четыре человека: 27-летний водитель «Хендэ», 58-летний водитель «Лады» и его пассажирки 43 и 13 лет. Им оказали медпомощь, водителя «Лады» госпитализировали.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что авария произошла во вторник, 21 сентября в 13:00 на 21-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань».

27-летний житель Рязани на Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с «Ладой», которой управлял 58-летний житель Клепиковского района.

В аварии травмы получил водитель «Лады», его доставили в больницу. Также пострадали 43-летняя и 13-летняя пассажиры «Лады» и водитель «Хендэ», им оказали медпомощь.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы. В полиции рассказали о пострадавших. Также стали известны предварительные причины аварии.