В новостройках ГК «Капитал» рязанцам доступны квартиры с индивидуальным отоплением

«Капитал — Строитель жилья» предложил своим клиентам готовое решение — собственный котел в новостройке. Это одно из важных преимуществ при выборе квартиры. Котел грамотно расположен в рабочей зоне кухни, что позволяет сохранить несколько квадратных метров функционального пространства в квартире

С наступлением холодной погоды для рязанцев становятся острыми два вопроса: когда включат отопление и как не разориться на платах за коммунальные услуги?

«Капитал — Строитель жилья» предложил своим клиентам готовое решение — собственный котел в новостройке. Это одно из важных преимуществ при выборе квартиры. Котел грамотно расположен в рабочей зоне кухни, что позволяет сохранить несколько квадратных метров функционального пространства в квартире. В компании уверены, что с индивидуальным отоплением собственникам квартир живется гораздо проще и комфортнее.

«Если в вашей квартире установлен собственный котел, вы сами решаете когда начать и закончить отопительный сезон. Благодаря наружным датчикам температуры автоматически отслеживается изменение погоды и регулируется комфортная температура в помещении. Счета за ЖКХ будут существенно ниже, чем при использовании центрального отопления, а энергоэффективность современных котлов достигает 90%. Помимо этого газовый котел можно использовать для подогрева воды, а это значит никаких кастрюль и тазиков в летний сезон — горячая вода есть всегда!» — отметили в компании.