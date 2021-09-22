В Москве 16-летний подросток зарезал родителей

Мать подростка была третьей женой его отца и приехала из Рязани. Она была на шесть лет старше. Подросток зарезал отца, перерезал горло матели и раздробил ей челюсть пассатижами. Предположительно, он надохился под действием наркотиков. Юношу задержали.

В Москве 16-летний подросток зарезал родителей. Об этом сообщила пресс-служба главного СУ СКР по Москве.

В среду, 22 сентября, в доме на улице Полярной нашли тела супружеской пары с множественными колото-резанными ранами. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего сына погибших.

«МК» рассказали подробности происшествия. 55-летняя Светлана была третьей женой 49-летнего Владимира. У супругов были дети от предыдущих браков, которые жили отдельно. Мужчина задолжал по алиментам около 200 тысяч рублей, а также не платил за коммунальные услуги. Он не имел постоянного места работы, иногда подрабатывал где придется. Его супруга, бывшая медсестра, жила на пенсию по инвалидности.

Неадекватное поведение сына они заметили около года назад. Позже выяснилось, что молодой человек употребляет наркотики. Подростку не раз вызывали медиков, поставили на учет и перевели на домашнее обучение, за которое платили 60 тысяч в месяц.

Утром подросток, вероятно находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на родителей. Он ударил отца шесть раз ножом, матери перерезал горло, раздробил челюсть пассатижами. На груди женщины виднелся след от обуви, а на кровати рядом обнаружили газовый пистолет. Когда соседи вызвали экстренные службы, подросток не думал скрываться.

Сообщается также, что родственники Владимира были против его союза с Светланой — женщина на шесть лет его старше и приехала в Москву из Рязани.