В Москве 16-летний подросток зарезал родителей. Об этом
В среду, 22 сентября, в доме на улице Полярной нашли тела супружеской пары с множественными колото-резанными ранами. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего сына погибших.
«МК»
Неадекватное поведение сына они заметили около года назад. Позже выяснилось, что молодой человек употребляет наркотики. Подростку не раз вызывали медиков, поставили на учет и перевели на домашнее обучение, за которое платили 60 тысяч в месяц.
Утром подросток, вероятно находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на родителей. Он ударил отца шесть раз ножом, матери перерезал горло, раздробил челюсть пассатижами. На груди женщины виднелся след от обуви, а на кровати рядом обнаружили газовый пистолет. Когда соседи вызвали экстренные службы, подросток не думал скрываться.
Сообщается также, что родственники Владимира были против его союза с Светланой — женщина на шесть лет его старше и приехала в Москву из Рязани.