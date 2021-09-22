В Касимове загорелся автомобиль

На кадрах, сделанных очевидцем, видно сильное задымление. Информация уточняется.

В Касимове загорелся автомобиль Volkswagen. Об этом сообщил telegram-канал « Типичный Касимов ».

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, на улице Советской. На видео попал момент тушения возгорания. Очевидцы сообщили, что в момент возгорания водителя в автомобиле не было.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на месте работает одна пожарная машина и четыре человека личного состава.

Погибших и пострадавших нет.