В Касимове загорелся автомобиль
На кадрах, сделанных очевидцем, видно сильное задымление. Информация уточняется.
В Касимове загорелся автомобиль Volkswagen. Об этом сообщил telegram-канал «
Инцидент произошел в среду, 22 сентября, на улице Советской. На видео попал момент тушения возгорания. Очевидцы сообщили, что в момент возгорания водителя в автомобиле не было.
В региональном управлении МЧС сообщили, что на месте работает одна пожарная машина и четыре человека личного состава.
Погибших и пострадавших нет.