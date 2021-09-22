В 2022 году россиянам поднимут социальные пенсии

Пенсия индексируется в зависимости от прожиточного минимума пенсионера. В 2022 ее поднимут на 7,7 процентов.

В 2022 году россиянам поднимут социальные пенсии. Об этом пишет РИА Новости.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что в 2022 году социальные пенсии для россиян проиндексируют на 7,7 процентов. Он напомнил, что пенсия индексируется в зависимости от прожиточного минимума пенсионера. Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. В 2021 году пенсии проиндексировали на 3,4 процента.

Отмечается, что Размер индексации в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020.

Ранее сообщалось, что в 2022 году увеличится минимальный размер оплаты труда.