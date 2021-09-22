Текстовая трансляция с IV делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Пленарное заседание откроет губернатор Рязанской области Николай Любимов

В регионе начался IV деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Форум открылся в 10:00. Уже прошли шесть страновых «круглых столов». На них обсуждали вопросы выхода рязанских компаний на рынки Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Германии, Франции и стран Африки.

На форуме отмечают, что страны для проведения «круглых столов» выбрали, опираясь на опыт взаимных торговых отношений.

Уже выступили торговые представители России в зарубежных странах, представители РЭЦ, рязанские и иностранные компании. Состоялись презентации перспективных ниш на рынках этих стран.

В полдень планируется открытие пленарного заседания.

РЗН. Инфо начинает текстовую трансляцию с форума.

С минуты на минуту начнется пленарное заседание, которое откроет губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На форум приехала делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым. В составе делегации также чрезвычайные и полномочные послы Узбекистана, Кении, Уганды, Эфиопии, представители бизнеса.

Приехала на форум известная телеведущая Ирада Зейналова. Она будет вести пленарное заседание.

Губернатор приветствует гостей форума, особенно благодарит тех, кто за тысячи километров приехал специально на меропритие.

Это уже четвертый форум. Как говорит губернатор, он надеется, что форум, как три предыдущих, будет удачным. «Биржа контактов принесёт взаимовыгодные контракты или, как минимум, перспективные знакомства. Наши иностранные гости ближе познакомятся с рязанскими предприятиями и нашими экспортными ресурсами. А рязанские экспортеры-практики присмотрятся к дополнительным возможностям для роста поставок за рубеж», — отмечает губернатор.

Глава региона говорит, что область достаточно уверено наращивает внешнеэкономические проекты.

Любимов перечисляет категории рязанских товаров, по которым рязанцы лидируют в мировом экспорте. Это кровельные материалы, минеральная вата, кожа и кожевенный полуфабрикат, измерительные приборы, полированное стекло и нелегированное олово.

Оказывается, с начала года у нас появились новые торговые партнеры. Губернатор называет страны. Это Доминика, Руанда, Непал, Оман и Намибия.

Губернатор предлагает партнерам из Казахстана прокомментировать открытие рязанцами первого шоу-рума в Алматы. Формат новый для всех регионов — В2 В.

Губернатор анонсирует переезд шоу-рума в первой декаде ноября в Ташкент.

За последние полтора года более 400 рязанских предприятий вышли на сотрудничество с Рязанским центром экспорта.

Губернатор говорит, что главный вопрос — это кадры.

Любимов подчеркивает, что сейчас меры поддержки бизнеса в стране беспрецедентны.

Заканчивает свое выступление Любимов на английском.

Слово берет посол Узбекистана, потом Кении.

Посол Кении говорит о том, что он первый раз в Рязани, и у него большие планы на рязанцев.

«Идея в том, что Россия — это новый интерес», — говорит посол. Приоритетный вопрос — торговля между нашими странами. Пока она минимальна. «Рост хотелось бы увеличить. У нас есть все возможности для этого», — уверен кенийский посол.

Он говорит, что хочет наладить прямые перелеты между странами. В пример он приводит кенийские розы. По мнению выступающего, они лучше голландских. Их можно успешно поставлять в Россию.

Интерес к российским производителям, в том числе рязанским, огромный. Посол рассказал, что у него будет возможность побывать на производствах в Рязани.

Его интересует, в частности, производство медицинских препаратов.

Предполагает, что мы можем сотрудничать в энергетической отрасли.

«Мы хотим поговорить о производстве вакцин. Сейчас мы позади», — говорит посол.

К трибуне вышел посол Уганды. Говорит, что был в России больше пяти раз. Сотрудничество между Россией и Африкой низкое, сожалеет посол.

Он говорит, что люди ничего не знают об Африке, поэтому они решили «проникать в глубинные регионы России».

По мнению посла, Уганда может стать хорошим покупателем товаров из России.

«Нам нужно работать вместе», — уверен посол. «Страна, которую мы называем Уганда, имеет все природные ресурсы, хорошую землю».

Говорит, что им нужна помощь в экспорте чая и кофе.

Приглашает с ответным визитом принимающую сторону.

Посол Эфиопии говорит, что счастлив участвовать в форуме. Важно просвещать бизнессообщество, рассказывать о взаимных возможностях. «Сегодня перед нами множество вызовов, в том числе которые поставила эпидемия ковида».

Вызов повсюду: и в России, и в Африке. По мнению посла Эфиопии, необходимо «ставить вызов перед вызовом».

«Мы готовы с вами работать», — говорит посол и срывает аплодисменты.

После выступления представителей бизнеса Ирада Зейналова предлагает Любимову повести итог заседания.

«Сейчас для нас открываются серьезные возможности прихода на зарубежный рынок. Эту возможность мы отрабатывали несколько лет. Мы научились оказывать поддержку экспортерам, которые хотят развиваться и выходить на новые рынки со своей продукцией. Давайте расширять партнерство и сотрудничество», — говорит губернатор.

Заседание завершилось. Губернатор выходит к прессе.

Любимов отвечает на вопросы. «Дела действительно идут неплохо», — поделился с журналистами глава области. «В хорошем смысле процесс взбудоражен. Пригодились меры государственной поддержки федерального уровня, мы дополнили их мерами региональной поддержки. Малый и средний бизнес увидел, что может такими мерами поддержки воспользоваться. Мы стали финансировать участие в выставках за рубежом, бизнес-миссии, я уж не говорю о мерах поддержки, которые носят налоговый характер».

«Благодаря совместной работе бизнеса и государства у нас увеличилась экспортная выручка, не смотря на пандемийный год. Увеличение в полтора раза. Если так работа пойдет и дальше, мы сможем увеличить выручку в ближайшие пять лет в два раза»,-рассказал о цифрах губернатор.

Страны Африки — стратегически значимые партнеры. Губернатор говорит, что они договорились об ответных бизнес-миссиях. Если говорить об первых итогах переговоров, то у рязанских производителей стройматериалов появилась возможность участвовать в больших программах, которые сейчас реализуются в Кении, Уганде и Эфиопии. Представителям африканских стран также интересно сотрудничество в сфере образования, создания вакцин.

Трансляция завершена. Итоговый материал о первом дне форума повится чуть позже на сайте.