Рязанский священник Павел Коньков стал моделью для магазина одежды

Отец Павел рассказал, что долго думал возможно ли позировать человеку с его образом жизни, но в итоге согласился.

Рязанский священник Павел Коньков стал моделью для магазина одежды. Об этом священнослужитель написал на своей страничке « ВКонтакте ».

Отец Павел рассказал, что долго думал возможно ли позировать человеку с его образом жизни, но в итоге согласился. Он уточнил, что многие отцы подрабатывают там, где могут — на стройке или в такси.

«Было необычно, но весело. Зовите еще!» — отметил священник.