Рязанец пытался украсть 92 килограмма рыбы

Рыбу пытались украсть из пруда рыбхоза «Пара» в Сараевском районе. Злоумышленника вычислили по снаряжению. Возбуждено уголовное дело.

Рязанец пытался украсть 92 килограмма рыбы. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В полицию поступил сигнал, что в Сараевском районе из пруда рыбхоза «Пара» неизвестный пытается украсть рыбу. На месте нашли сети с рыбой, мешки и другое снаряжение. В сетях было 92 килограмма карпа.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Сараев. Мужчина признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).