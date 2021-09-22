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Рязанцам рассказали, как не переплачивать за отопление
Ранее в соцсетях появились жалобы рязанцев, которые заявили, что уже получили платежки за отопление, несмотря на холодные батареи в квартире.

Рязанцам рассказали, как добиться перерасчета за отопление. Соответствующее сообщение мэрии опубликовали в среду, 22 сентября.

Ранее в соцсетях появились жалобы рязанцев, которые заявили, что уже получили платежки за отопление, несмотря на холодные батареи в квартире.

«За разъяснениями по вопросу перерасчета платы за отопление Вы можете обратиться в абонентский отдел МУП „РМПТС“ по телефонам: 38-90-80; +7 (930) 880-55-24», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что отопление поступает в жилые дома постепенно.

«По срокам подачи отопления можно обратиться в свою управляющую компанию — у них есть вся информация, либо посмотреть на сайте РМПТС», — подчеркнула мэрия.

Ранее сообщалось, что полностью тепло пустят в квартиры рязанцев в течение 10 дней.