Представители РГАТУ стали призерам легкоатлетического забега

Забег проходил в Касимовском районе. Старший преподаватель Александр Бирюков и студенты Вадим Шичков и Надежда Сизова стали победителями и призерами забега в своих возрастных группах.

19 сентября 2021 года в Касимовском районе проходил ежегодный всероссийский легкоатлетический забег в честь летчика-космонавта СССР Владимира Аксенова.

Около 400 профессиональных спортсменов и любителей бега приняли участие в забегах на дистанциях три, пять и 12 километров. По установившейся многолетней традиции маршрут проходил от Гусь-Железного до Гиблиц.

В состав команды Рязанского агротехнологического университета вошли старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Александр Бирюков и студенты Вадим Шичков и Надежда Сизова. Все трое стали победителями и призерами забега в своих возрастных группах.