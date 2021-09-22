Михайловские полицейские раскрыли кражу более 12 тысяч рублей

Инцидент случился в одном из магазинов.

В Михайлове полицейские раскрыли кражу денег. Об этом сообщили в региональном УМВД .

Инцидент случился в одном из магазинов. Там 39-летняя женщина расплачивалась за покупки и случайно оставила на кассе 12 659 рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что к краже причастна 32-летняя местная жительница — она стояла в очереди на кассу позади пострадавшей и забрала пакет с деньгами.

В отношении этой же женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с получением социальных выплат за проживание в районе, пострадавшем от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Злоумышленницу разыскали, похищенное изъяли.

В отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.