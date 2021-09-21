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Житель Ряжска через суд добился права получения пенсии по старости
В 2019 году управление Пенсионного Фонда отказало мужчине в назначении ему выплаты по старости.

Житель Ряжска через суд добился права получения пенсии по старости. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

В 2019 году управление Пенсионного Фонда отказало мужчине в назначении ему выплаты по старости. Причиной стало, что ответчик не учел период проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом на протяжении 17 лет 6 месяцев 17 дней. Тогда ряжец подал иск в суд на орган.

В Суде первой инстанции рассмотрел представленные доказательства. Там учли, что суммарная продолжительность в Ряжске составила 16 лет 3 месяца 26 дней. Это стало основанием снижения пенсионного возраста на три года. Тем самым общий страховой стаж составил 22 года 4 месяца 27 дней. Это значит, что законных оснований для отказа в назначении пенсии не было.

В районном суде удовлетворили требования гражданина, и обязали управление пенсионного фонда включить в зачет периоды проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Ответчик подал апелляцию, однако облсуд не удовлетворил жалобу.

Решение суда вступило в законную силу.