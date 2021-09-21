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Видео: в Песочне пешеход перешел дорогу на «красный», разговаривая по телефону

В Песочне пешеход перешел дорогу на «красный», разговаривая по телефону. Кадры разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани» во вторник, 21 сентября.

Инцидент произошел на улице Зубковой. На кадрах видно, что перед автомобилем с видеорегистратором пешеход перешел дорогу на «красный». При этом молодой человек разговаривал по телефону.

«Что говорить про детей, которые перебегают дорогу или идут на красный, если взрослые не умеют дорогу переходить правильно», — отметила автор видео.

Видео Оля Бегункова

Ранее на видео попал момент, как перед автомобилем дорогу перебегают дети.