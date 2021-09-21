В Сасовском районе построят 57-километровый транспортных обход

Он пройдет вокруг шести населенных пунктов с 411 по 466 километр федеральной трассы М-5. Работы планируют завершить к концу 2024 года.

В Сасовском районе построят 57-километровых транспортных обход. Об этом сообщили в группе Минтранса Рязанской области.

Пресс-служба «Росавтодора» сообщила, что строительство транспортного обхода федеральной трассы М-5 «Урал» ведется в рамках нацпроектра «Безопасные качественные дороги». 57-километровый обход объединит восемь мостов, девять путепроводов и девять разноуровневых развязок. Он пройдет вокруг шести населенных пунктов с 411 по 466 километр М-5.

Сообщается, что во время строительства транспорт будет ходить по старому направлению. В настоящее время выполнено 13 процентов от общего объема работы. Транспортный обход планируют построить к концу 2024 года.