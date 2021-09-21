В Рязани женщина украла телевизор из квартиры соседа

Подробности приводит региональное управление МВД

Рязанские полицейские раскрыли кражу в областном центре. Подробности приводит региональное УМВД.

Инцидент случился в одной из квартир по улице Дачной. 48-летний рязанец обратился в полицию с заявлением о пропаже телевизора. Оперативники выяснили, что следов взлома нет — дверь открыли своим ключом. Рязанец признался, что запасные ключи давно потерял.

Тогда правоохранители начали отрабатывать версию причастности к краже кого-то из родственников или приятелей. Таким образом они вышли на 20-летнюю соседку мужчины — недавно она продала своему знакомому телевизор, похожий на тот, что пропал у потерпевшего. Тем самым они установили причастность девушки к краже.

Девушка увидела, в доме ее соседа имеется дубликат ключей. Она их украла и ждала, пока мужчина о них забудет. Спустя время она дождалась, пока мужчина покинет жилище и вынесла телевизор, а потом его продала.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.