В Рязани за десять дней все дома подключат к отоплению

Запуск тепла в жилые дома начался с 20 сентября. За первые два дня отопление получили 687 домов.

По графику в Рязани за десять дней все дома подключат к отоплению. Об этом стало известно на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.

Запуск тепла в жилые дома начался с 20 сентября. За первые два дня отопление получили 687 домов.

С 16 сентября социально-значимые объекты подключили к системе отопления на 98%. Исключение — спортивная школа «Орион» и культурно-досуговый центр «Октябрь». В них тепло появится вместе с запуском отопления в жилых домах.

На заседании отметили, что из-за капитального ремонта один из детских садов также не подключен к системе отопления.