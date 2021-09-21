В Рязани планируют изменить маршрут автобуса № 18

В мэрии планируют увеличить протяженность маршрута до военного городка в Дягилеве.

В Рязани планируют изменить маршрут автобуса № 18. Об этом рассказала Елена Сорокина во время прямой линии во вторник, 21 сентября.

Сорокиной поступил вопрос от жительницы города. Девушка пожаловалась, что из-за долгого ожидания троллейбуса № 1 не успевает добраться в военный городок в Дягилеве на занятия спортом.

«Прошу управление транспорта провести мониторинг и выяснить причины мешающие движению. Все должно быть четко в соответствии с расписанием, люди должны беспрепятственно выезжать и доезжать до нужного места», — ответила Сорокина.

Она добавила, что рассматривается изменение маршрута 18 автобуса, чтобы он тоже доезжал до военного городка. «Мы планируем увеличить его маршрут», — заключила Сорокина.