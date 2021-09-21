В Рязани две улицы останутся без света на двое суток

22 и 23 сентября свет отключат с 9 до 16 часов на следующих адресах: улица Советская, дома №№ с 9 по 44, с 63 по 77; улица Дорожная, дома №№ с 1а по 17 (нечетная сторона), 24а, 25.

В Рязани две улицы останутся без света на двое суток. Об этом сообщает сайт мэрии.

22 и 23 сентября свет отключат с 9 до 16 часов на следующих адресах: