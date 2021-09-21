В РГАТУ прошел первый межрегиональный молодежный киберфорум «РязаньАгроИнтел»

На открытии форума учащиеся познакомились с современными digital-решениями в аграрной сфере, посетили научно-образовательный центр «Лаборатория инжиниринга в механике и энергетике», лабораторию светотехники, центр цифровых технологий в АПК, демонстрационный центр ресурсосберегающих технологий университета.

15 сентября в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева стартовал первый межрегиональный молодежный киберфорум «РязаньАгроИнтел» — уникальная площадка взаимодействия учащейся молодежи и научного сообщества региона.

Открыла работу молодежного форума исполняющая обязанности проректора по научной работе Лариса Лазуткина. В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности ректора Александр Шемякин и начальник отдела цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Сергей Канищев.

На открытии форума учащиеся клуба «Квантор» из Коломны, школы № 47 и клуба «Робоквантор» гимназии № 2 Рязани познакомились с современными digital-решениями в аграрной сфере, посетили научно-образовательный центр «Лаборатория инжиниринга в механике и энергетике», лабораторию светотехники, центр цифровых технологий в АПК, демонстрационный центр ресурсосберегающих технологий университета. На интерактивных площадках «Цифровые технологии и беспилотные летательные аппараты» и «Основы применения робототехники в биотехнологиях» ученики собирали и пилотировали квадрокоптеры, конструировали агророботы и управляли ими на полигоне.

В планах университета — сделать киберфорум традиционным ежегодным мероприятием для учащихся региона с целью их профессиональной ориентации, создания благоприятных условий для самоопределения и творческой самореализации, популяризации знаний в области сельскохозяйственных наук и привлечения научного и бизнес-сообществ к работе с талантливыми школьниками, то есть воспитать технологически и информационно грамотное поколение инженеров-аграриев.

«Для Рязанского агротехнологического университета разработка и внедрение цифровых технологий в современный агропромышленный комплекс уже многие годы далеко не пустые слова. Точное земледелие, капельное орошение, умные ульи, разработка нано-материалов, использование ИТ в сельском хозяйстве — вот неполный перечень направлений научно-исследовательской деятельности ученых-аграриев университета», — отметили в администрации университета.