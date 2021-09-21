В регионе пройдет IV деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

На протяжении двух дней, 22 и 23 сентября, участники форума обсудят правила ведения экспорта в современных условиях, способы повышения эффективности поиска дополнительных рынков сбыта, варианты использования для этих целей мер государственной поддержки

В регионе пройдет IV деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». На протяжении двух дней, 22 и 23 сентября, участники форума обсудят правила ведения экспорта в современных условиях, способы повышения эффективности поиска дополнительных рынков сбыта, варианты использования для этих целей мер государственной поддержки.

Планируется, что в мероприятии примут участие губернатор Николай Любимов, полномочные послы четырех африканских стран, депутаты Госдумы, российские и зарубежные представители бизнеса, преподаватели-экономисты.

Первый день форума состоится в среду, 22 сентября, на базе Академии тенниса имени Озерова. Начало в 10:00.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке. На сайте, до конца вторника, 21 сентября, открыта регистрация для очного участия в форуме. Сейчас заявку подали более 500 человек. Послушать экспертов можно будет также онлайн. Трансляция пройдет на сайте Агентства развития производственных систем и компетенций, стрим проведет РЗН. Инфо в своем telegram-канале. Также на сайте РЗН. Инфо будет вестись текстовая трансляция форума. Об этом посетителей сайта уведомят отдельной новостью.

В четверг, 23 сентября, на базе Точки кипения по адресу Каширина, 1Б пройдет второй день форума. Его посвятят «Бирже контактов». В ней примут участие 13 иностранных и 35 рязанских компаний. Запланировано 120 туров переговоров.