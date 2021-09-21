В правительстве рассказали, что позволит увеличить зарплату почти трех миллионов россиян

Эту меру предложил премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал меру, которая позволит увеличить зарплату почти трех миллионов россиян. Его слова приводит Life .

По его словам, увеличение МРОТ до уровня выше 13,6 тысяч рублей позволит увеличить зарплату некоторым гражданам в стране.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — отметил он.

Напомним, что в 2021 году минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022 году он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.