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В правительстве рассказали, что позволит увеличить зарплату почти трех миллионов россиян
Эту меру предложил премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал меру, которая позволит увеличить зарплату почти трех миллионов россиян. Его слова приводит Life.

По его словам, увеличение МРОТ до уровня выше 13,6 тысяч рублей позволит увеличить зарплату некоторым гражданам в стране.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — отметил он.

Напомним, что в 2021 году минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022 году он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.