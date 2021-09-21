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В Песочне рязанец на «Шкоде» сбил пешехода
Подробности приводит пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 20 сентября, примерно в 19:35 вблизи дома № 40 по улице Новоселов. По предварительной информации, 37-летний рязанец на Skoda Octavia наехал на пешехода — 42-летнюю местную жительницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы. Ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Днем ранее на этом же переходе сбили женщину с двумя детьми.