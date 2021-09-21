В Кораблине пропал 81-летний мужчина

Он нуждается в медицинской помощи.

В Кораблине пропал 81-летний мужчина. Ориентировку на поиск Геннадия Троицкого опубликовал поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Мужчина вышел из дома 20 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Геннадий Троицкий имеет худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в синюю шапку, черную куртку, черные штаны и галоши.

Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба связаться с дежурным отряда.