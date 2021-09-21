В центре Рыбного закрылось почтовое отделение

Местные жители сообщили, что вначале сотрудники отделения задерживались, а позже отделение закрылось. В пресс-службе «Почты России» отметили, что отделение закрывалось на один день из-за ухода всех сотрудников на больничный. Клиентам принесли извинения.

В центре Рыбного закрылось почтовое отделение. Об этом местные жители сообщили порталу RybnoeNet в понедельник, 20 сентября.

По словам жителей Рыбного, вначале сотрудники отделения № 391110 задерживались на работу, а позже на дверях появилось объявление, что почта закрыта. В пресс-службе «Почты России» прокомментировали закрытие отделения.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. Нам пришлось на один день закрыть отделение в связи с уходом на больничный всех сотрудников почтового отделения. В настоящее время работа отделения восстановлена, жителей временно обслуживают сотрудники мобильной группы из других отделений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время отделение № 391110 работает в понедельник, вторник, пятницу и субботу с 08:30 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 16:00. Четверг, воскресенье — выходной. Клиентам доступны все почтовые и финансовые услуги.

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