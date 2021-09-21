В Александро-Невском районе поймали пьяного водителя

Нарушителя поймали в селе Бурминка.

В Александро-Невском районе сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя на автомобиле «ВАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нарушителя поймали в селе Бурминка. Экипаж ДПС остановил водителя для проверки документов. При общении выяснилось, что владелец транспортного средства нетрезв. Это же подтвердил алкотестер — результат показал 1,041 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники полиции отстранили водителя от управления транспортным средством. На нарушителя составили административные материалы.