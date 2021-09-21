Рязанский театр кукол поедет на гастроли в Карелию

Рязанский театр кукол участвует в обменных гастролях с Театром кукол Республики Карелия. Гастроли рязанцев пройдут с 1 по 4 октября.

Рязанский театр кукол участвует в обменных гастролях с Театром кукол Республики Карелия.

Обменные гастроли проходят в рамках федеральной программы «Культура малой Родины. Театр — детям».

Гастроли карельского театра кукол прошли в Рязани с 16 по 19 сентября. Театр кукол Рязани поедет на гастроли в Калерию в начале октября.

«Ценность этой программы в целом и конкретно нашей встречи очень высока. Для театров, профессионального сообщества, зрителей. Встреча с единомышленниками, обмен опытом, неформальный диалог — все это служит стимулом для дальнейшего роста. Отдельно необходимо отметить, что попасть в программу обменных гастролей непросто. Участники должны отвечать многим критериям, в том числе речь идет о высоком профессиональном уровне, интересном репертуаре. Мы рады, что все получилось и диалог продолжится», — отметил директор Рязанского театра кукол, председатель регионального отделения СТД России Константин Кириллов.

Открыл гастроли Театра кукол Республики Карелия на сцене рязанского театра кукол спектакль «Левша». Показы состоялись 16 сентября. Режиссер-постановщик — Петр Васильев, художник-постановщик — Алевтина Торик, композитор — Николай Морозов, балетмейстер — заслуженный артист Карелии Олег Щукарев.

17 сентября прошли показы спектакля для семейного просмотра «Стойкий оловянный солдатик». Инсценировка и постановка — Олег Жюгжда. Скоро зрителей ждет встреча с премьерой — «Маленькими трагедиями» (16+) Художник-постановщик — Лариса Микина-Прободяк. Композитор — Павел Кондрусевич.

18 сентября Театр кукол Республики Карелия представил на рязанской сцене спектакль «Железо» (спектакль получил «Золотую Маску» 2017 года в номинации «Лучшая работа художника\КУКЛЫ»). Главный герой постановки — старый «Запорожец», а сама история рассказывает о том времени, когда наши родители были молоды, любили и мечтали.

19 сентября прошли показы спектакля «Муха-Цокотуха». Режиссер — Петр Васильев. Художник-постановщик — Алевтина Торик. Жанр авторы определили как «мини-опера».

Гастроли Рязанского театра кукол пройдут в Карелии с 1 по 4 октября. Зрителям представят спектакли «Лиса и Медведь» (режиссер Валерий Шадский), «Каштанка» (режиссер Елена Оленина), «Айболит» и «Лафертовская маковница» (режиссер Олег Жюгжда).