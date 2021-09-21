Рязанский облизбирком объявил о победе на выборах Андрея Красова и Дмитрия Хубезова

На заседании Рязанской областной избирательной комиссии утром 21 сентября был подписан итоговый протокол, заверяющий результаты по одномандатным округам № 156 (Рязанскому) и № 157 (Скопинскому).

На заседании рязанской областной избирательной комиссии 21 сентября подписали итоговый протокол, заверяющий результаты по одномандатным округам № 156 (Рязанскому) и № 157 (Скопинскому).

Победителями выборов в этих округах признали Андрея Красова с 39,57% голосов и Дмитрия Хубезова с 48,06% голосов. Они и представят Рязанскую область в Госдуме.

Вместе с ними рязанскими депутатами станут представители политических партий, которые пройдут по партийным спискам. Их фамилии в скором времени назовет Центральная избирательная комиссия в Москве.