Рязанские полицейские пресекли семейный конфликт

Происшествие случилось в одной из квартир по улице Березовая.

Рязанским полицейским удалась пресечь семейный конфликт. Подробности приводит региональное УМВД .

Происшествие случилось в одной из квартир по улице Березовая. Там 40-летний мужчина попросил соседку присмотреть за его детьми — ему нужно было уйти встретиться с друзьями. Женщина согласилась помочь соседу, но через некоторое время ей самой нужно было отлучиться. Для этого она позвонила сестре жены соседа — 27-летней рязанке и попросила присмотреть за детьми.

Вечером мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и обнаружил, что с его детьми сидит не соседка. Женщина начала высказывать недовольства в сторону мужа ее сестры. Тогда мужчина схватил нож и пригрозил убийством, если так не замолчит. Женщина испугалась, выбежала из квартиры и обратилась в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на тот же срок.