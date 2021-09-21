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Рязанские полицейские пресекли семейный конфликт
Происшествие случилось в одной из квартир по улице Березовая.

Рязанским полицейским удалась пресечь семейный конфликт. Подробности приводит региональное УМВД.

Происшествие случилось в одной из квартир по улице Березовая. Там 40-летний мужчина попросил соседку присмотреть за его детьми — ему нужно было уйти встретиться с друзьями. Женщина согласилась помочь соседу, но через некоторое время ей самой нужно было отлучиться. Для этого она позвонила сестре жены соседа — 27-летней рязанке и попросила присмотреть за детьми.

Вечером мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и обнаружил, что с его детьми сидит не соседка. Женщина начала высказывать недовольства в сторону мужа ее сестры. Тогда мужчина схватил нож и пригрозил убийством, если так не замолчит. Женщина испугалась, выбежала из квартиры и обратилась в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на тот же срок.