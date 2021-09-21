Рязанка через суд добилась «путинских» выплат на ребенка

Соцзащита отказала в выплате неправильно рассчитав доход женщины за 2019 год. В него включили все операции с ценными бумагами без вычета расходов. Суд обязал назначить выплаты.

Рязанка через суд добилась «путинских» выплат на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба рязанского областного суда.

В июле 2020 года жительница Рязани обратилась в отделение соцзащиты для получения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. В назначении выплаты ей отказали. Рязанка обратилась в суд.

Выяснилось, что соцзащита посчитала доход семьи за 2019 год выше прожиточного минимума. В расчетах учли общую сумму сделки с ценными бумагами. Рязанка пояснила, что по брокерскому счету покупала и продавала акции различных банков, но общая сумма по сделкам не является ее суммой ее доходов. Сотрудник банка подтвердил, что в этом случае надо учитывать доход с вычетом расходов по операциям.

Суд установил, что с учетом этой информации доход рязанки не превышал величину прожиточного минимума на время подачи документов. Отказ соцзащиты признали незаконным и обязали назначить выплату на ребенка.

Управление социальной защиты населения подало апелляционную жалобу. Коллегия по гражданским делам рязанского областного суда оставила решение суда без изменений, а жалобу без удовлетворения.