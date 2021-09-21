Рязанцев предупредили о тумане

Во вторник, 21 сентября, до конца суток, а также ночью и утром в среду, 22 сентября, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 21 сентября, до конца суток, а также ночью и утром в среду, 22 сентября, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

В МЧС предупредили, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Рязанцев попросили быть внимательными и соблюдать правила безопасности.