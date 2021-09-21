Ремонт улицы в Канищеве обойдется в 400 миллионов рублей

Ремонт участка планируют провести в 2022 году. 400 млн рублей это максимальная сумма. Рассматривается также вариал ремонта дорожными картами за 100 млн рублей.

Ремонт улицы Интернациональной в Канищеве может обойтись в 400 млн рублей. Об этом стало известно во вторник, 21 сентября, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Ремонт участка планируют провести в 2022 году. Пока специалисты оценивают состояние дороги для определения точной стоимости работ.

На заседании отметили, что возможен вариант отремонтировать улицу с помощью карт за 100 млн рублей. Заявленная же сумма в 400 млн рублей — максимальная стоимость проведения комплексных работ на дорожном полотне.

Справка:

Пять лет назад проезжая часть на улице Интернациональной ремонтировалась не капитально, а ради «приведения дороги в нормативное состояние». Стоимость в 2016 году составила 50,5 млн рублей.

В данный момент дорожное полотно на улице Интернациональной покрыто трещинами и выбоинами, особенно вблизи перекрестков с улицами Промышленная, Станкозаводская и Полевая. Один из тротуаров вдоль улицы не ремонтировался с конца 1980-х годов.