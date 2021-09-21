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Причиной ДТП на трассе Рязань — Спас-Клепики стала мокрая дорога
Ранее в полиции рассказали, что пострадали четыре человека, включая ребенка.

Авария на трассе «Спас-Клепики — Рязань» произошла из-за мокрого асфальта. Такую причину журналистам ИД «Пресса» назвал сотрудник госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

По предварительной информации, водитель на Hyundai Solaris ехал в сторону Рязани и превысил скорость на мокрой дороге. В результате столкнулся со встречной «Нивой».

Ранее в полиции рассказали, что пострадали четыре человека, включая ребенка. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.