Причиной ДТП на трассе Рязань — Спас-Клепики стала мокрая дорога

Ранее в полиции рассказали, что пострадали четыре человека, включая ребенка.

Авария на трассе «Спас-Клепики — Рязань» произошла из-за мокрого асфальта. Такую причину журналистам ИД « Пресса » назвал сотрудник госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

По предварительной информации, водитель на Hyundai Solaris ехал в сторону Рязани и превысил скорость на мокрой дороге. В результате столкнулся со встречной «Нивой».

Ранее в полиции рассказали, что пострадали четыре человека, включая ребенка. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.