Появились подробности аварии на Николодворянской улице

Ранее об аварии рассказали очевидцы.

Появились подробности аварии на Николодворянской улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 20 сентября, примерно в 14:15 вблизи дома№ 24. По предварительной информации, 35-летний рязанец на «ВАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mazda. За рулем второго транспортного средства была 24-летняя местная жительница.

Пострадали водитель и 69-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее об аварии рассказали очевидцы. В Госавтоинспекции дали предварительную информацию.