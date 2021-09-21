Полиция проверит информацию об ограблении рязанки около церкви

В ведомстве отметили, что заявлений и сообщений об ограблении не поступало.

Полиция проверит информацию об ограблении рязанки около церкви. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Заявлений и сообщений по данному факту не поступало, но вместе с тем, мы изучим информацию, размещенную в сети», — говорится в сообщении.

Напомним, информация об ограблении и избиении женщины около церкви в Песочне появилась в соцсетях. Родственники просили свидетелей связаться с ними.