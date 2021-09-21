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На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 21 сентября, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20 корпус 1, 14 (детский сад № 96), 22 (школа № 15),
  • улица Фирсова, дома №№ 8 корпус 1, 22 корпус 1, 20 корпус 1, 18 корпус 1, 16, 18, 20, 22, 24, 12 корпус 1;
  • Северный переулок, дома №№ 1-а, 6, 7;
  • Южный переулок, дом № 10.

На улице Фирсова в домах №№ 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12 снизили подачу холодной воды. Около детского сада № 96 с 09:00 до 16:30 организуют подвоз воды.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.