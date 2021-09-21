Мэр Рязани выразила соболезнования родным и близким в связи с трагедией в Перми

Пост об этом она опубликовала на личной странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина выразила соболезнования родным и близким в связи с трагедией в Перми. Пост об этом во вторник, 21 сентября, появился на ее личной странице « ВКонтакте ».

«Страшно, когда умирают молодые, полные сил люди, у которых вся жизнь впереди. Пермь, в этот час мы мыслями с тобой», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 20 сентября. Тимур Бекмансуров ворвался в здание восьмого корпуса Пермского госуниверситета. Он убил шесть человек, пострадали 24. Преступника ранил и задержал сотрудник ДПС. В настоящее время Бекмансуров находится в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.