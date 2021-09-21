Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским

У студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, с детства была мечта стать военным или полицейским, однако осуществить её не получилось из-за проблем со здоровьем

Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским. Об этом сообщает «Лайф».

18-летний Тимур Бекмансуров не мог осуществить мечту детства из-за проблем со здоровьем. Поступив на юрфак, он решил «хоть как-то приблизиться к интересной ему профессии».

С детства Бекмансуров страдал бронхиальной астмой, поэтому попасть в правоохранительные органы через армию он не мог, поэтому он поступил на юридический факультет по специальности «судебная экспертиза».

Женщина на допросе также сообщила, что ее сын коммуникабельный и легко знакомился с людьми. Кроме того, «он всегда мог отстоять свою точку зрения».

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 20 сентября. Тимур Бекмансуров ворвался в здание восьмого корпуса Пермского госуниверситета. Он убил шесть человек, пострадали 24. Преступника ранил и задержал сотрудник ДПС. В настоящее время Бекмансуров находится в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.