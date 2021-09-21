Любимов заявил, что влияющих на результаты выборов нарушений не допущено

«В целом и избирательные кампании, и само трехдневное голосование в нашем регионе, во всех муниципальных образованиях, прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не допущено. Все отработали хорошо — каждый на своем месте», — подчеркнул политик.

Николай Любимов заявил, что влияющих на результаты выборов нарушений не допущено. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил губернатор Рязанской области на заседании правительства.

«В целом и избирательные кампании, и само трехдневное голосование в нашем регионе, во всех муниципальных образованиях, прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не допущено. Все отработали хорошо — каждый на своем месте», — подчеркнул политик.

Он поблагодарил избирательные комиссии всех уровней, глав городов и районов, полицию за избирательный процесс. «Все действовали слаженно, грамотно и качественно. Это отмечают и наблюдатели, и политологи, и избиратели, — добавил губернатор. — Совместно с Роспотребнадзором, Минздравом были созданы комфортные и безопасные условия. На участках было все необходимое для эффективной работы членов комиссий и наблюдателей, а также для соблюдения профилактических и противоэпидемических норм в период коронавируса».

Также глава региона поблагодарил волонтеров и наблюдателей «за активность, внимательность и конструктивное взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса».

«Работа более трех тысяч наблюдателей позволила обеспечить не только высокий уровень контроля за выборами, но и легитимность результатов в глазах избирателей», — подчеркнул Николай Любимов.

Он также выразил слова благодарности рязанцам, которые пришли на избирательные участки и выполнив свой гражданский долг. «То, как люди активно шли на участки, говорит о том, что им не безразлична дальнейшая работа по развитию страны и региона. Для меня это очень важно», — отметил Николай Любимов