Выборы в Госдуму и поиск пропавших грибников. Главные новости выходных, 18-19 сентября

С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную Думу. С началом грибного сезона у волонтеров прибавляется работы в поиске заблудившихся в лесу людей. Вспомним, какие еще события произошли в Рязанской области в минувшие дни.

С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную Думу. С началом грибного сезона у волонтеров прибавляется работы в поиске заблудившихся в лесу людей. Вспомним, какие еще события произошли в Рязанской области в минувшие дни.

Выборы в Госдуму

С 17 по 19 сентября в Рязанской области проходили выборы в Государственную Думу. Проголосовали губернатор Николай Любимов и мэр Елена Сорокина. В воскресенье, 19 сентября, губернатор посетил центр общественного наблюдения за ходом выборов.

Не обошлось и без происшествий. В Сасове местный житель пришел на выборы и обнаружил, что за него уже проголосовали. На следующий день на этом же участке ситуация повторилась.

В рязанской школе, где располагается избирательная комиссия, временно отключали отопление. В поселке Строитель на время потерялся член избирательной комиссии. В Дашково-Песочне рязанец обнаружил по адресу своего проживания двух неизвестных людей, один из которых проголосовал.

Инфографика результатов выборов в Госдуму в Рязанской области.

Происшествия

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