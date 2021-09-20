\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 73.33 0.77 21/09
ЦБ EUR 85.88 0.42 21/09
Нал. USD 73.06 / 74.20 14:24
Нал. EUR 85.62 / 86.30 14:24
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
2 685
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
3 902
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
9 998
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
9 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сасове помощникам депутатов порезали колеса на машинах во время выборов
Дружбин выразил уверенность, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

В Сасове помощникам депутатов порезали колеса на машинах во время выборов. Об этом пострадавший написал в группе «Сасово online».

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 сентября. Помощник депутата Сергей Дружбин рассказал, что он присутствовал на подведении итогов голосования на УИК 569 в доме культуры в Сасове.

После оглашения результатов выборов, он собрался ехать в территориальную избирательную комиссию и обнаружил, что неизвестные порезали шины на его автомобиле. Тоже самое сделали и с машиной его товарища.

Дружбин выразил уверенность, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.