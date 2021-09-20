В Сасове помощникам депутатов порезали колеса на машинах во время выборов

Дружбин выразил уверенность, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

В Сасове помощникам депутатов порезали колеса на машинах во время выборов. Об этом пострадавший написал в группе « Сасово online ».

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 сентября. Помощник депутата Сергей Дружбин рассказал, что он присутствовал на подведении итогов голосования на УИК 569 в доме культуры в Сасове.

После оглашения результатов выборов, он собрался ехать в территориальную избирательную комиссию и обнаружил, что неизвестные порезали шины на его автомобиле. Тоже самое сделали и с машиной его товарища.

Дружбин выразил уверенность, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.